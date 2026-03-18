Con despensas refuerzan alimentación en Bosques de San Sebastián

Para el Gobierno de la Ciudad de Puebla, lo más importante son las personas, resaltó el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, al encabezar, en representación del presidente municipal Pepe Chedraui, la entrega de despensas del programa Alimentación Imparable en la zona de Bosques de San Sebastián.

El jefe del gabinete municipal destacó que estas acciones, impulsadas por el DIF Municipal, se concretan gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la atención directa a la ciudadanía como no se había logrado anteriormente en la capital poblana.

“Como siempre, el objetivo son las personas. No importa en qué lugar estemos, el contacto se construye entre personas. Para nosotros es fundamental impulsar este tipo de acciones propuestas por el presidente Pepe Chedraui; no todo son obras, no todo son calles, que son indispensables, pero lo más importante es el contacto con la gente”, expresó.

El Gobierno de la Ciudad refrenda así su compromiso de impulsar políticas públicas con sentido social, destacando que el programa Alimentación Imparable contribuye a fortalecer la economía familiar de personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos directos que inciden en su bienestar y calidad de vida.

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