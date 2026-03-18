Sheinbaum fortalecerá producción energética de CFE y Pemex

En el marco del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, celebrado en Pueblo Viejo, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas al servicio del pueblo, y delineó los ejes para avanzar en la soberanía energética del país.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas y el otro: garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental“, señaló la mandataria.

Sheinbaum destacó que, si bien se ha reducido significativamente la importación de gasolinas gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de Deer Park y el rescate de las seis refinerías del sistema nacional, México aún importa el 75 por ciento del gas natural que consume, combustible esencial para la generación eléctrica y la industria.

Por ello, subrayó la necesidad de aumentar la producción nacional de gas natural y promover fuentes renovables, además de mantener la producción y procesamiento de petróleo.

Cuauhtémoc Cárdenas se suma

La presidenta celebró la incorporación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien presidirá la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, instancia orientada al análisis estratégico de tendencias y perspectivas de la industria de hidrocarburos para apoyar la toma de decisiones.

Reconoció a Cárdenas por su lucha permanente por la soberanía energética y por enseñar que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México.

Resultados de Pemex

Sheinbaum destacó que, a 88 años de la expropiación de 1938, Pemex se consolida como una empresa pública integrada verticalmente, con resultados como la reducción de su deuda en 13 por ciento en un año, el pago a proveedores alcanzado prácticamente al 100 por ciento, el procesamiento diario de casi 1.3 millones de barriles de crudo y un incremento del 25 por ciento en la producción de fertilizantes en 2025.

Entre los avances, mencionó el incremento del 100 por ciento en refinación respecto a 2018, la reducción de la deuda en 19 por ciento entre 2018 y 2025, la rehabilitación de complejos petroquímicos y la estabilización del precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro mediante acuerdos voluntarios con empresarios.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, enfatizó que la empresa “no se repliega ni se somete; se fortalece y renueva”, y anunció formalmente la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo que presidirá Cuauhtémoc Cárdenas.

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