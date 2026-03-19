Realizan foro sobre reforma para blindar ejercicio periodístico en Puebla

Con el objetivo de blindar el ejercicio periodístico y fortalecer la libertad de expresión, el Congreso del Estado encabezó un foro de consulta sobre la iniciativa de reforma al Código Penal, en conjunto con la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla (ASPEC).

El encuentro, promovido por el diputado José Luis Figueroa Cortés, sirvió como plataforma de diálogo entre legisladores, estudiantes y profesionales del gremio para delinear mecanismos legales que garanticen la seguridad de quienes informan a la sociedad.

Durante su intervención, el diputado Figueroa Cortés, impulsor de la iniciativa, destacó que la protección a periodistas es un pilar de la democracia. Subrayó que la ley debe construirse desde la experiencia real de los reporteros que enfrentan riesgos cotidianos en las calles.

Apuntó que proteger al periodista es proteger el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad y rechazó cualquier forma de violencia que intente silenciar la labor informativa.

El presidente de la ASPEC, Valentín Paredes Hernández, junto con integrantes de la asociación, expuso la urgencia de avanzar en esta reforma debido al incremento de incidentes contra la prensa, tanto a nivel estatal como nacional.

En tanto, estudiantes de Comunicación aportaron sus inquietudes sobre los retos que enfrentarán al egresar, enriqueciendo el análisis técnico de la ley.

El resultado de estas mesas de trabajo se turnarán a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictaminación, pues la propuesta permanece congelada desde noviembre de 2024.

La esencia de la iniciativa contempla el incremento de sanciones penales en casos de amenazas, agresiones y homicidios en contra de periodistas, cuando los sucesos estén relacionados con su labor informativa.

Editor: Renato León

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