Accidente en la Sierra Negra deja estudiantes con lesiones; dos graves

Un accidente vehicular en la Sierra Negra dejó varios estudiantes lesionados, entre ellos dos alumnas en estado grave que tuvieron que ser trasladadas al Hospital de la Mujer en Tehuacán en vehículos particulares, debido a la falta de ambulancia en el Hospital del Tepeyac, en Tlacotepec de Porfirio Díaz.

El percance ocurrió alrededor de las 4:00 horas de este miércoles, cuando una camioneta que transportaba a alumnos de la secundaria de Tepepa de Zaragoza se precipitó a un voladero mientras se dirigían hacia la comunidad de Alcomunga, en Ajalpan, para participar en actividades deportivas. En la unidad viajaban también padres de familia.

Los lesionados fueron llevados en un inicio al Hospital del Tepeyac, donde médicos determinaron que dos estudiantes requerían atención especializada. Sin embargo, el nosocomio se declaró sin capacidad para realizar el traslado, debido a que no cuenta con ambulancia ni con el equipo necesario.

Las dos jóvenes fueron trasladadas en autos particulares, lo que generó el enojo de los padres de familia, quienes señalaron que la situación representaba un alto riesgo por el estado de salud de las menores y la distancia hasta Tehuacán.

Otros estudiantes y adultos que resultaron con lesiones permanecen internados en ese hospital con heridas menores. No obstante, pobladores señalaron que la atención es limitada por la falta de insumos y equipamiento.

El accidente motivó que habitantes de la región denunciaran la precariedad del sistema de salud en la Sierra Negra, señalando que el hospital carece de medicamentos, equipo básico y unidades de emergencia, lo que obliga a realizar traslados prolongados para recibir atención médica.

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