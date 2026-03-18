Hombre es condenado a 35 años de prisión por homicidio en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Aldo N., de 33 años, como responsable del delito de homicidio calificado, por hechos registrados el 12 de marzo de 2023 en la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 23:30 horas de ese día, la víctima se encontraba en la calle Aarón Merino Fernández esquina con Lázaro Cárdenas, cuando fue interceptada por el hoy sentenciado y otras personas.

Los agresores lo golpearon con puñetazos, patadas y objetos contundentes como piedras y blocks, causándole múltiples lesiones en la cabeza y el rostro que lo dejaron inconsciente. La víctima perdió la vida a consecuencia de las agresiones.

Tras el desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía, el 10 de marzo de 2026 la autoridad judicial dictó fallo condenatorio.

En la audiencia de individualización de sanciones, celebrada el 17 de marzo, el tribunal impuso la pena privativa de libertad de 35 años, además del pago de la reparación del daño por gastos funerarios, reparación del daño moral equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización, y la indemnización correspondiente conforme a la Ley Federal del Trabajo.

La lectura y explicación de la sentencia quedó programada para el 24 de marzo de 2026.

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