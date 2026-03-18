Puebla recibe la Copa del Mundial 2026 junto a Fernando Llorente

El gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal de Puebla José Chedraui Budib junto a directivos de Coca Cola y el ex campeón mundialista español Fernando Llorente develaron la Copa del Mundo FIFA que se exhibirá en la capital poblana este miércoles y el jueves en el Centro Expositor.

La exhibición de la Copa Mundial FIFA contempla la entrada a siete salas, entre ellas se podían observar los balones de las diferentes ediciones del Mundial, los uniformes de los campeones y actividades en las que resaltaban los nombres de los jugadores más destacados mexicanos como Rafael Márquez.

Acompañados de las presidentas del DIF estatal y municipal, Cecilia Arellano y MariElise Budib, ambos resaltaron la importancia de mostrar este trofeo a la ciudadanía.

El mandatario poblano subrayó que el deporte se ha convertido en una política de estado y una razón para coordinarse entre autoridades y medios de comunicación.

Armenta Mier afirmó que todos los gobernadores trabajan al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el Mundial sea una fiesta como en 1970 y 1986, ya que el futbol une familias.

En este sentido, anunció que continuarán las actividades con Coca Cola como la Caravana que se realiza en diciembre, como una forma de promover el estado.

🏆 Así es como Fernando Llorente levanto con sus manos el trofeo del #Mundial2026.



Diseñada en 1974, la copa es de Oro Macizo de 18 kilates, pesa más de 6 kilogramos y mide 36 centímetros. pic.twitter.com/CYr5evnPtl — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 18, 2026

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, invitó a la ciudadanía a conocer la Copa Mundial y resalta la consolidación de la capital poblana entre las ciudades más importantes del país.

“Declaramos ante el mundo que Puebla está lista para el torneo más esperado del año, el Mundial 2026″, dijo.

Abundó que la capital del estado está preparado para recibir a visitantes y turistas para que disfruten calles y monumentos patrimoniales.

¡Qué chulada! 🥰🏆 La Copa del Mundo ya está en #Puebla y fue presentada por Fernando Llorente, campeón del año 2010. Así se vivió este evento para los amantes del fútbol. pic.twitter.com/aX2O0pQqbD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 18, 2026

El edil se pronunció por que la fiesta mundialista llegué a cada colonia y todos los rincones del Centro Histórico y se convierta en un motor para la niñez y las juventudes.

“Seguiremos trabajando para convertir a nuestra capital en un referente nacional de la cultura y el deporte“, afirmó.

Los representantes de Coca Cola reconocieron la seguridad brindada por el gobierno estatal y el municipal para el traslado del trofeo.

Editor: Renato León

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