Congreso inaugura exposición fotográfica sobre naturaleza y cultura poblana

El Congreso del Estado de Puebla fue sede de la ceremonia de premiación e inauguración de la exposición fotográfica “Miradas de nuestra tierra, naturaleza y cultura a través del lente”, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

La muestra reúne 14 imágenes de las y los fotógrafos ganadores, distribuidas en cuatro categorías: naturaleza salvaje, áreas naturales protegidas, orgullo e identidad poblana, y turismo sostenible y deporte en la naturaleza, destacando la importancia de preservar el medio ambiente y valorar la riqueza natural de la entidad.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, señaló la disposición del Congreso para armonizar los marcos jurídicos y fortalecer una política con visión de Estado en beneficio de la población.

“Ser diputado de territorio es un honor, te vuelve sensible, un legislador que entiende, que siente, que tiene claro para qué se construyen las leyes y cómo se construye un marco jurídico; se construye escuchando, viendo y amando su naturaleza”, indicó.

Durante el evento, la titular de la dependencia, Mayra Lizeth Orellana Caballero, destacó el impulso de una agenda ambiental con visión científica y social de largo plazo, así como la apertura del Congreso como espacio de vinculación entre sociedad, servidores públicos e iniciativa privada.

“Hoy más que nunca necesitamos construir una cultura ambiental sólida, una cultura que nos permita atender a nuestras y nuestros poblanos, con los recursos naturales que no solo son atractivo turístico, sino también la base de nuestra vida, de nuestra economía, bienestar del Estado y las futuras generaciones”.

En la premiación, Alejandro Vidal Romero obtuvo el primer lugar en la categoría Naturaleza Salvaje; Ángel Gómez Jiménez en Áreas Naturales Protegidas; Abraham Paredes González en Orgullo e Identidad Poblana; y Camila Jiménez Aparicio en Turismo Sostenible y Deporte en la Naturaleza, con mención honorífica a la fotoreportera Imelda Eunice Medina López.

Esta exposición de carácter itinerante busca acercar a toda la población los temas ambientales y fomentar una mayor conciencia sobre su cuidado, reflejando también la relevancia de la colaboración entre poderes para impulsar el desarrollo sustentable. Permanecerá en el Lobby del Salón de Protocolo del Congreso hasta el 20 de marzo y posteriormente será trasladada al municipio de San Miguel Xoxtla.

Al evento asistieron María de la Cruz Martínez Portugal, subsecretaria de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética; Juan Carlos Rodríguez Goncalves, director de TERNIUM planta Puebla; Ana Rubí García, subdirectora de Reciclajes Talisman S.A. de C.V.; Tonantzin Fernández, presidenta municipal de San Pedro Cholula; y Guadalupe Ortiz Pérez, de San Miguel Xoxtla.

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