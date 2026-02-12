Señalan a organizaciones populares por manifestaciones de transportistas

El presidente de la Comisión de Transporte del Congreso de Puebla, Elpidio Díaz Escobar, acusó a Antorcha Campesina y la 28 de Octubre por azuzar las manifestaciones violentas de transportistas en contra de la regularización de unidades.

En entrevista, el diputado de Fuerza por México (FXM) afirmó que ambas organizaciones populares están detrás de los taxis piratas y del transporte público que se niega a cumplir con la Revista Vehicular del gobierno estatal.

Apuntó que algunos concesionarios y choferes están afiliados a las organizaciones para buscar protección y operar bajo la ilegalidad desde hace varios años; sin embargo, afirmó que la impunidad se acabará en este sexenio.

En ese sentido, el legislador hizo un llamado para que la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Silvia Tanús Osorio, aplique “mano dura” en contra de los transportistas que se rehúsen a cumplir con la regularización.

“El gobierno debe ejercer mano dura hacia esas personas, no podemos estar fuera de la ley ni hacer lo que queramos (…) sabemos de qué organizaciones son, la 28 de Octubre y Antorcha Campesina, no hay otras”, comentó.

De acuerdo con lo informado por la secretaria, alrededor de tres mil unidades incumplieron con la Revista Vehicular, por lo que ahora tendrán que pagar multas de hasta 28 mil pesos.

Para evitar las infracciones, decenas de unidades han dejado de circular y prestar servicio en la zona metropolitana, lo que ha provocado una crisis para los usuarios del transporte público.

Además, en redes sociales han circulado videos de agresiones en contra de los supervisores de movilidad que han asegurado camiones y taxis ilegales.

