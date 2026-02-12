Puebla, segundo estado con más muertes viales en enero de 2026

Accidente en la México-Puebla en febrero de 2026. / Foto: Es Imagen

Puebla se ubicó en el segundo estado con más muertes viales en el arranque del año en curso a nivel nacional al registrar 51, mientras que la capital poblana es el municipio con más casos en el país con 12; la mayoría de las personas siniestradas son motociclistas.

Lo anterior de acuerdo con datos de Ni una Muerte vial en su informe mensual para México enero 2026, en el que documentó 827 muertes viales, cuya lista es encabezada por Veracruz con 59 casos.

En enero, la entidad poblana registró la muerte de 25 motociclistas, es decir, el 50 por ciento de las muertes viales contabilizadas en el primer mes del año en curso.

En 17 casos, las muertes viales fueron de automovilistas, en ocho fueron de peatones y en tres casos los decesos fueron de ciclistas.

En la capital poblana, fallecieron seis motociclistas, es decir, el 50 por ciento de los casos, misma tendencia que a nivel estatal.

En el primer mes del año fallecieron en la ciudad tres automovilistas, tres peatones y ningún ciclista.

A nivel nacional, el 38 por ciento de las víctimas fueron motociclistas, 37 por ciento ocupantes de un automóvil, 20 por ciento peatones y 4 por ciento ciclistas.

Entre los hallazgos del informe se encuentran que el 78 por ciento de las víctimas y 91 por ciento de los responsables fueron hombres, 34 por ciento tenían menos de 25 años y 55 por ciento de los siniestros fueron en zonas urbanas y suburbanas.

El 59 por ciento de los responsables se fugaron en atropellamientos y el 99 por ciento de las muertes viales fueron responsabilidad de conductores de vehículos motorizados.

