Casas de Salud 2 millones de atenciones generales en Puebla

Como acción prioritaria para acercar servicios médicos a las comunidades más necesitadas, la administración estatal encabezada por Alejandro Armenta concluyó la intervención en las primeras 201 Casas de Salud distribuidas en 87 municipios de Puebla. Este proyecto se ejecuta mediante un modelo de participación ciudadana y transparencia.

La inversión, que supera los 58 millones de pesos, se destinó a la adquisición de mobiliario, insumos y material médico, así como a trabajos de mantenimiento y dignificación de los espacios. Este fortalecimiento tiene un “impacto directo en la calidad y dignidad de la atención en zonas rurales y de alta marginación”, según destacó el gobierno estatal.

Un componente clave del equipamiento es la implementación de telemedicina, una herramienta diseñada para ampliar la cobertura en zonas apartadas. Este sistema permitirá el acceso a consultas generales y especializadas “sin necesidad de traslados, a fin de reducir costos y tiempos para las familias”.

La efectividad de esta red de atención se refleja en las estadísticas del presente año. Las Casas de Salud brindaron 2 millones 1 mil 898 atenciones generales y 21 mil 304 atenciones a mujeres embarazadas, beneficiando a la población de 168 municipios de la entidad.

Estas acciones se enmarcan en el Primer Informe de Gobierno y son coordinadas por la Secretaría de Salud estatal. La administración refrenda con ello su compromiso con “el fortalecimiento de la atención primaria, la justicia social y el bienestar de las familias poblanas”. Este proyecto se alinea con la política de salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual promueve una visión “con justicia social y visión humanista para fortalecer las comunidades”.

Te recomendamos: