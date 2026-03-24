Conagua registra más de 200 denuncias por “huachicol de agua” en Puebla

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra más de 200 denuncias por la perforación de pozos para la extracción irregular de agua en Puebla, en su mayoría ubicados en la región de la Mixteca, informó la directora del organismo en el estado, Beatriz Torres Trucios.

La funcionaria detalló que el “huachicol de agua” se presenta en municipios ubicados en acuíferos restringidos como la Mixteca, Tecamachalco, Libres, Oriental y Tehuacán, este último por la presencia de la Reserva de la Biosfera, donde no está permitido el cambio de uso de suelo ni la sobreexplotación del recurso.

Explicó que estas perforaciones suelen realizarse por personas que lucran con el recurso, al comercializarlo mediante pipas.

Detalló que durante el último año fueron clausurados siete pozos clandestinos y se impusieron multas superiores a 1.5 millones de pesos a quienes incurrieron en la extracción ilegal de agua.

#Puebla 💧 La delegada de la Conagua en Puebla, Beatriz Torres indicó que han promovido alrededor de 200 denuncias por pozos irregulares que son utilizados para la extracción de agua para su venta en pipas en lugares, por ello pidió a los ayuntamientos extender sus redes de agua… pic.twitter.com/rW8QHaMKt1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026

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Pide actualizar títulos de concesión

A la par, advirtió que el 60 por ciento de los 217 ayuntamientos del estado —principalmente en la Mixteca— cuenta con títulos de concesión de agua sin actualizar, lo que pone en riesgo la continuidad de sus permisos de extracción.

Resaltó que el plazo para regularizar los títulos vence el próximo 28 de abril y aplica para concesiones caducadas entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, por lo que exhortó a autoridades municipales y productores a cumplir con este trámite.

De no hacerlo, dijo que los municipios ubicados en zonas con veda difícilmente podrán obtener nuevas concesiones, lo que agravaría el problema de abastecimiento.

Editor: César A. García

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