San Andrés Cholula fortalece lazos con Izamal y ciudades de Honduras

En el marco del Festival Equinoccio 2026, la presidenta municipal Lupita Cuautle llevó a cabo la firma de un hermanamiento con el municipio de Izamal, Yucatán, así como la suscripción de una carta de intención de hermanamiento con las ciudades Cholulteca y Nacaome de la República de Honduras.

En su mensaje, la edil destacó que este acto representa un paso significativo en la consolidación de relaciones de cooperación entre municipios que comparten profundas similitudes que reflejan la riqueza cultural de México, como Izamal, Yucatán. Mencionó que ambos municipios poseen invaluablemente legado histórico y colonial, donde sus zonas arqueológicas y templos históricos conviven como un testimonio de su identidad.

Mientras que la entrega de carta de intención de hermanamiento con los municipios de Choluteca y Nacaome, Honduras, representa una voluntad compartida, y marca el inicio de un camino de unión que busca traducirse en proyectos conjuntos en beneficio de sus habitantes.

La ciudad de Choluteca, fundada en el siglo XVI, representa una de las localidades coloniales más antiguas de Honduras y destaca por su origen vinculado al pueblo chorotega, grupo de raíz mesoamericana cuyo nombre guarda una estrecha relación histórica con Cholula, lo que fortalece los lazos culturales entre ambas regiones.

Con estos actos de cooperación nacional e internacional, el Gobierno Municipal fortalece su vocación como un municipio abierto al mundo, donde la cultura y el intercambio cultural generan oportunidades de desarrollo económico a través del diálogo y la colaboración entre comunidades.

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