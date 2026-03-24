Olga Romero descarta “destape” tras gesto con Celina Peña

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, desmintió que el reciente acto público donde se le vio “levantarle la mano” a la subsecretaria federal Celina Peña Guzmán represente un espaldarazo de cara al próximo proceso electoral.

En conferencia de prensa, aseguró que el gesto fue un reconocimiento a la trayectoria de las mujeres dentro del movimiento y no una señal política de favoritismo.

Afirmó que la prioridad actual es el fortalecimiento de la Cuarta Transformación y el cumplimiento de las metas del gobierno federal , encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, subrayó que los cuadros del partido deben concentrarse en sus encargos actuales y en la organización interna.

“Realmente no tenemos que estarnos preocupando por si va a ir Juanito o Perenganita (…) estamos preocupándonos por esta estructura”, sentenció.

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Respecto al encuentro en el Centro de Convenciones, donde Celina Peña participó como ponente, la dirigente explicó que se trató de un espacio para visibilizar el trabajo de las mujeres en el servicio público.

Romero Garci-Crespo reiteró que en Morena “no hay tapados” y que el partido cuenta con mecanismos estatutarios definidos para cuando los tiempos legales lo permitan.

#Puebla 🗣️ La dirigente de Morena en Puebla, Olga Romero, negó que “levantarle la mano” a Celina Peña fuera un acto de respaldo electoral, pues se trató –dijo– de un reconocimiento al trabajo de las mujeres del movimiento.



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Acusa desesperación del PAN

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) también se lanzó contra el PAN y su método de encuestas para la designación de candidaturas, pues afirmó que esta estrategia solo busca generar confusión entre la ciudadanía.

Al respecto, consideró que el PAN debería enfocarse en el trabajo de campo antes de imitar modelos que implementó Morena, lo cual —dijo— es una muestra clara de desesperación.

🗣️ “Veo mucha desesperación”, señaló la dirigente de Morena, Olga Romero, sobre el método de encuestas que implementará el PAN en Puebla para la designación de candidatos en el 2027.



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Editor: César A. García

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