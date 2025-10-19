Unión Europea considera a las mascotas en vuelos como equipaje

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que las mascotas pueden ser consideradas equipaje en el transporte aéreo, sujetándose al mismo régimen de responsabilidad en caso de pérdida o daño.

La decisión surgió de una demanda por la pérdida de un perro en el aeropuerto de Buenos Aires. El caso involucró a una pasajera española cuyo perro escapó durante su transporte al avión, sin poder ser recuperado.

La mujer reclamaba 5 mil euros (más de 100 mil pesos mexicanos) por daños morales, mientras la aerolínea aceptaba su responsabilidad, pero limitaba la indemnización al tope establecido para equipaje.

El TJUE precisó que el Convenio de Montreal regula específicamente el transporte de “personas” y “equipaje”, considerando que las mascotas no pueden clasificarse como pasajeros.

El tribunal aclaró que esta clasificación no contradice la normativa europea de bienestar animal. La sentencia establece un precedente que afectará a millones de usuarios que viajan con animales de compañía.

La decisión unifica criterios en los 27 países de la Unión Europea, proporcionando certidumbre jurídica a aerolíneas y pasajeros, aunque limita significativamente los montos de indemnización por pérdida de mascotas.

