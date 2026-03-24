Puebla, segundo lugar mundial en tecnificación del campo

El estado de Puebla se posicionó en el segundo lugar mundial en tecnificación del campo, resultado de una inversión histórica de mil 634 millones de pesos y más de 73 millones en infraestructura hídrica y del impulso a la Revolución Agropecuaria, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, que coadyuva a la soberanía alimentaria que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que el “sueño poblano” hoy se materializa en el campo, con una estrategia basada en la tecnificación, el valor agregado y la riqueza comunitaria. Subrayó que Puebla registra la mayor inversión en la historia del sector agropecuario, que rebasará los mil 700 millones de pesos en 2026, orientada a fortalecer a micros y pequeños productores, quienes generan el 80 por ciento del empleo rural.

El director de la empresa Irrigen, Francisco Javier Valdez, señaló que esta transformación coloca a Puebla en la revolución agropecuaria global, al integrar innovación tecnológica, sustentabilidad ambiental y desarrollo económico. Destacó que el modelo impulsa agronegocios, fortalece cadenas de valor, además de eficientar la aplicación de recursos.

En materia de infraestructura hídrica, se impulsa la modernización del Distrito de Riego 030 de Valsequillo, con una proyección de hasta 22 mil hectáreas tecnificadas mediante riego por goteo, lo que posicionará a la entidad como el segundo lugar mundial en tecnificación del campo, solo por debajo de India y por encima de Israel. Este proyecto beneficiará a más de 18 mil productores en 17 municipios, con sistemas que alcanzan hasta 90 por ciento de eficiencia en el uso del agua.

Al detallar que este proyecto incorpora tecnología de punta, hidrantes inteligentes y tratamiento de aguas residuales, la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Rebeca Bañuelos Guadarrama, señaló que de esta manera incrementará la productividad agrícola y mejorará la economía de las familias. Asimismo, subrayó que la eficiencia en los recursos es el eje central, al combinar reúso de agua y ahorro energético de hasta 70 por ciento en nuevas plantas de tratamiento.

Por su parte, la directora local de la Comisión Nacional del Agua, Beatriz Torres Trucios, refrendó el respaldo del Gobierno Federal para facilitar la regularización de concesiones y fortalecer la tecnificación del riego, al señalar que el uso eficiente del agua es una prioridad nacional dentro de la estrategia hídrica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Puebla se siembran más de 910 mil hectáreas con 142 cadenas productivas, así lo informó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, quien explicó que el riego representa el 18 por ciento de la superficie y genera el 44.6 por ciento del valor agrícola, superior a 12 mil millones de pesos. Indicó que durante 2025, se invirtieron 73.6 millones de pesos en 54 proyectos de tecnificación en beneficio de mil 444 productores, además de 18 millones en 121 reservorios que reducen hasta en 90 por ciento el consumo de agua.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, comentó que la dependencia interviene en caminos, saca cosechas en las regiones y se rehabilitan caminos para mejorar la distribución de los productos del campo.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de ser un gobierno del campo, que impulsa la justicia social, la eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo sostenible, al consolidar una transformación histórica que beneficia directamente a las familias poblanas y posiciona a la entidad como líder internacional en tecnificación agropecuaria.

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