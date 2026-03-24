Perros recorren 17 km para regresar con sus dueños en China

Un hecho viral protagonizado por siete perros en Jilin, China, captó la atención en redes sociales, tras escapar de un presunto secuestro y recorrer cerca de 17 kilómetros hasta regresar a casa.

De acuerdo con el medio local South China Morning Post, los canes transitaron por carreteras y campos abiertos en el noreste del país antes de reencontrarse con sus dueños días después.

Un voluntario señaló que los animales habrían sido robados por personas vinculadas a una carnicería de carne de perro, aunque se presume que lograron escapar de un vehículo durante su traslado.

El caso tomó relevancia el pasado 16 de marzo, cuando un transeúnte captó en video al grupo de caninos desplazándose en formación sobre una autopista en Changchun, subprovincia de Jilin.

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En las imágenes se observa cómo los perros rodeaban a un pastor alemán herido, mientras otro, de raza corgi, encabezaba el grupo y volteaba para verificar que ninguno se quedara atrás.

El grupo estaba conformado también por golden retrievers, labradores y pequinéses. Por su parte, el testigo que los grabó difundió el video y alertó a las autoridades locales sobre el peculiar caso.

Posteriormente, rescatistas confirmaron que los perros provenían del mismo poblado. Finalmente, el 19 de marzo, los animales lograron reunirse con sus dueños tras ser seguidos por voluntarios.

In China, Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home. They traveled 10.5 miles/17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners. pic.twitter.com/aV6H7GWlh2 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 23, 2026

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