Alistan obras pluviales ante temporada de lluvias en Cuautlancingo

Ante la proximidad de la temporada de lluvias y la presencia de precipitaciones atípicas en los últimos días, el Ayuntamiento de Cuautlancingo, encabezado por Omar Muñoz, anunció la intervención de tres vasos reguladores para prevenir inundaciones como las registradas el año pasado. Estas acciones forman parte de un proyecto que concentrará una parte significativa de los recursos del FAISMUN.

El edil detalló que la obra contempla trabajos de desazolve, limpieza y reconexión de drenajes pluviales, así como el mantenimiento de la infraestructura existente, con el objetivo de mejorar la captación y conducción del agua.

Asimismo, indicó que el proyecto busca atender una problemática recurrente durante la temporada de lluvias, ya que el crecimiento urbano del municipio ha rebasado la capacidad del sistema de drenaje y de los vasos reguladores. Las principales afectaciones se concentran en zonas como Cuatro Caminos, Periférico Ecológico, Sanctorum y la cabecera municipal.

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Muñoz Alfaro precisó que la intervención responde a las afectaciones registradas en años recientes, particularmente en 2025, cuando lluvias intensas provocaron acumulaciones de agua en diversas áreas. Señaló que, debido a la falta de mantenimiento, algunos drenajes colapsaron y presentaron fallas.

Finalmente, el presidente municipal explicó que Cuautlancingo contaba anteriormente con un vaso regulador natural; sin embargo, el crecimiento acelerado de la población y la falta de preservación de estos espacios han derivado en un incremento de las inundaciones en el municipio.

🗣️ El alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz, indicó que el municipio ya se prepara de cara a la temporada de lluvias, con un proyecto para evitar que puntos como Cuatro Caminos o Sanctorum sufran los mismos estragos del año pasado a causa de las inundaciones.



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Editor: César A. García

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