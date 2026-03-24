Cuautlancingo será sede del torneo de porteros más grande de América

Los próximos 28 y 29 de marzo, Cuautlancingo será sede del Keeper Kombat, considerado el torneo de porteros más grande de América, que reunirá a 280 guardametas de México. El evento se llevará a cabo en la Unidad Deportiva San Juan.

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, señaló que este espacio deportivo se ha consolidado como un referente en el estado. Recordó que el año pasado la selección mexicana Sub-17 disputó un encuentro en dicha cancha, por lo que la realización de este tipo de competencias refrenda el compromiso de su administración con el impulso al deporte y la reconstrucción del tejido social.

El torneo contará con la participación de porteros provenientes de distintas entidades del país y de Latinoamérica, en categorías que van desde los 8 hasta más de 60 años. En la categoría infantil, los ganadores del primer y segundo lugar recibirán premios de 2 mil y mil pesos, respectivamente; mientras que en el resto de las categorías los primeros sitios obtendrán 4 mil y 2 mil pesos.

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Se prevé además la asistencia de guardametas de equipos profesionales como Toluca, León y América. Ante ello, el edil invitó a la población a asistir al Keeper Kombat, con el objetivo de fomentar el gusto por el deporte, promover la convivencia sana y proyectar una imagen positiva del municipio entre los visitantes.

“Queremos que Cuautlancingo sea la casa del deporte, por lo que incluso ya tenemos un convenio con el equipo de béisbol Pericos; se van a inaugurar más canchas deportivas y estamos trabajando para que el deporte una el tejido social a través de la convivencia”, afirmó.

#Municipios 🗣️ El próximo 28 de marzo, #Cuautlancingo recibirá el torneo Keeper Kombat Rinat, la competición de porteros más grande del continente, con 280 arqueros de la república mexicana y latinoamerica.



El alcalde, Omar Muñoz, consideró un orgullo que visitantes de otros… pic.twitter.com/6S5GK1IlY0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026

Editor: César A. García

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