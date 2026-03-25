Zacatlán dota de extintores a comedores escolares y refugios

El Ayuntamiento de Zacatlán, a través del DIF Municipal, entregó más de 60 extintores a comedores escolares en su modalidad caliente, estancias de día, refugios temporales y al Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

Además, la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio impartió una capacitación sobre el uso del extintor y control de fuego.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece los conocimientos y habilidades de las madres de familia responsables de los comités escolares en materia de prevención y atención de emergencias.

En su mensaje, la directora del DIF Municipal, Luisa Castro, destacó el trabajo que hace la presidenta municipal, Bety Sánchez, a favor de la niñez y los grupos vulnerables.

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