San Andrés Cholula es sede del Clúster del Ecosistema de Cultura y Arte

Con el objetivo de promover y dar a conocer la riqueza cultural, artística, artesanal, gastronómica e histórica de Puebla a nivel nacional e internacional, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, encabezó el lanzamiento del Clúster de Cultura y Arte del Estado de Puebla (ECA), un organismo que busca posicionar este sector como una industria estratégica para la región.

En su mensaje, la alcaldesa de San Andrés Cholula resaltó que este proyecto sienta las bases para impulsar el talento poblano. Agradeció a la presidenta del Clúster ECA, Leticia Mojica Zavaleta, por su labor en concretar esta iniciativa colaborativa que permitirá proyectar las artes, la gastronomía y la cultura a gran escala, trabajando de la mano con aliados estratégicos como el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organismos internacionales. Además, destacó que San Andrés Cholula será el referente para que Puebla sea reconocido en México y en el mundo.

Durante el evento, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, expresó su honor de visitar esta región considerada tierra sagrada. Reafirmó la importancia del Ecosistema de Cultura y Arte para los pueblos ancestrales y su compromiso como aliada de las y los artistas que fortalecen la identidad poblana. Asimismo, anunció la realización de un diplomado y otras capacitaciones dirigidas a fortalecer el liderazgo de las mujeres poblanas.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, asistió la secretaria de Cultura, Alejandra Pacheco Mex, acompañada de autoridades estatales como Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Economía y Trabajo, así como legisladores, dirigentes empresariales y miembros de la sociedad civil.

Con estas alianzas, San Andrés Cholula abre sus puertas al mundo para que la cultura poblana trascienda fronteras y deje una huella significativa en la historia.

