Entregan 2 mil 907 apoyos alimentarios en San Andrés Cholula

Con el objetivo de seguir atendiendo prioritariamente a grupos en situación vulnerable, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres entregó apoyos alimentarios en conjunto con el Sistema Estatal DIF (SEDIF).

En su mensaje, la edil destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para ampliar los apoyos a las personas beneficiarias.

Subrayó que su administración trabaja diariamente para mejorar la atención, promover el desarrollo social y garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de San Andrés Cholula.

Por su parte, el delegado de SEDIF, Marcos Pérez Calderón, en representación de la presidenta honoraria Cecilia Arellano Pérez, reconoció la disposición del municipio para colaborar en favor del bienestar social.

Refrendó su compromiso de seguir trabajando con el Sistema Municipal DIF (SMDIF) para ampliar el apoyo a la población vulnerable.

La directora general del SMDIF, Aurora Tlatehui Cuautle, informó que se entregaron 2 mil 907 despensas a 969 personas inscritas en programas de atención alimentaria.

Los beneficiarios incluyen adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con cáncer y niñas y niños de 2 a 5 años.

Estas acciones conjuntas refuerzan los esfuerzos del Gobierno Municipal para que más familias mejoren sus condiciones de vida mediante apoyos alimentarios.

