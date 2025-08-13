Presenta las actividades de la 75ª Feria de San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones locales.

En rueda de prensa, anunciaron la Feria de Cholula en su edición número 75, destacando que esta edición no será concesionada.

Este hecho cumple un compromiso de campaña y responde a una demanda histórica de la comunidad cholulteca.

“Para esta administración, es fundamental fortalecer la identidad de San Pedro Cholula a través de una de sus celebraciones más emblemáticas”, afirmó la alcaldesa.

Entre las actividades destacadas, el tradicional Trueque se realizará los días 7 y 8 de septiembre.

Se otorgarán dos jornadas para esta práctica ancestral, permitiendo que más visitantes y turistas participen.

La cartelera artística oficial incluye presentaciones desde el 29 de agosto hasta el 15 de septiembre, con artistas como:

Matute (29 de agosto)

Alberto Pedraza (30 de agosto)

Palomo (1 de septiembre)

El Poder del Norte (3 de septiembre)

Sonora Santanera y María Fernanda (6 de septiembre)

Los Acosta (15 de septiembre), entre otros.

También se contará con la participación de otros Pueblos Mágicos y Pueblos Originarios.

Estas comunidades enriquecerán la feria con sus expresiones culturales y tradiciones.

Con ello, San Pedro Cholula ofrecerá dos semanas intensas de actividades que fortalecerán su posición como referente turístico y cultural.

