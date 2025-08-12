Avanzan trabajos de bacheo con dos cuadrillas en San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso de ejecutar obras públicas que generen un impacto social positivo, contribuyendo a entornos seguros y adecuados para el desarrollo de las familias cholultecas.

En este sentido, la tercera etapa del programa Bachetón continúa en marcha con dos cuadrillas de bacheo: una recorriendo la Cabecera Municipal y sus ocho barrios, y otra atendiendo las 13 juntas auxiliares, con el objetivo de agilizar la rehabilitación de calles.

El lunes 11 de agosto de 2025, la presidenta municipal acudió a la Calzada Guadalupe, esquina con 12 Poniente, donde supervisó los trabajos en una de las vialidades principales del municipio, una obra solicitada por las y los cholultecas.

Durante la jornada, ciudadanas y ciudadanos agradecieron la intervención, a lo que Tonantzin Fernández reafirmó el compromiso de su administración de atender las problemáticas que enfrenta el municipio, siendo el mantenimiento vial una prioridad.

Finalmente, destacó que el programa Bachetón seguirá activo todos los días hasta lograr una cobertura total, y agradeció la comprensión de la ciudadanía por los cierres temporales de calles, asegurando que los beneficios de estas acciones serán duraderos.