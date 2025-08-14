Atlixco inicia pavimentación en avenida Coyula

Como parte de su compromiso con el desarrollo equitativo y la mejora de la infraestructura urbana, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Coyula, ubicada en San Jerónimo Coyula.

El proyecto contempla la pavimentación de más de mil metros lineales, así como la construcción de guarniciones, banquetas, instalación de luminarias solares y señalética. Estas acciones buscan optimizar la movilidad, elevar la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias que habitan esta zona.

En representación de la presidenta Ariadna Ayala, el tesorero municipal, Francisco García, destacó la importancia de la participación ciudadana y el pago responsable de contribuciones para hacer posibles obras que transforman el municipio y generan bienestar social.

