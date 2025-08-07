Omar Muñoz realiza faena comunitaria en la calle Xalatla

Para continuar con la mejora de la imagen urbana de Cuautlancingo, el presidente municipal Omar Muñoz encabezó una jornada de faena comunitaria en la calle Xalatla de la junta auxiliar de Sanctorum, donde también recorrió con los vecinos privadas aledañas y escuchó sus necesidades.

En conjunto entre autoridades municipales, funcionarios y ciudadanos, se limpiaron banquetas y canales, se podaron arbustos, se recortó maleza, se colocaron luminarias y se dio mantenimiento a otras.

El edil expresó ante los asistentes que su administración se ha caracterizado por ser cercana a la gente y que no va a dejarla en el abandono como ha sucedido en gestiones pasadas, “a pesar de ser la cuarta economía más importante del estado, todavía nos encontramos con calles que están en pésimas condiciones por la falta de atención de los gobiernos anteriores”.

“En la primera cerrada Xalatla me encuentro con que además no cuentan con drenaje, sino con fosa séptica, así que vamos a intervenirla como lo hemos hecho en otras calles con un proyecto integral que incluya pavimentación, banquetas, drenaje y colocación de luminarias. Cuando decimos ‘no al olvido y al abandono’, nos referimos a trabajar y a mantenernos en contacto directo con el pueblo para subsanar lo que hace falta y dignificar nuestra comunidad”, concluyó.

