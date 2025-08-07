Inicia adoquinamiento de 2 mil metros cuadrados en Tlaxcalancingo

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo urbano y social en todas las localidades del municipio, la presidenta Lupita Cuautle Torres, dio inicio a la obra de adoquinamiento de la calle Los Ranchos en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancigo.

La edil destacó que esta es una obra más que se suma a las ya realizadas en la comunidad, y representa la respuesta a una necesidad prioritaria para las y los vecinos: contar con una vialidad en óptimas condiciones y con infraestructura digna. Asimismo, señaló que estas acciones responden a la confianza que la ciudadanía ha depositado en su administración para continuar generando obras que impacten positivamente en la población.

Por su parte, Edgar Perea Rojas, secretario de Infraestructura, informó que el proyecto contempla más de 2 mil metros cuadrados de pavimento, la instalación de una línea de drenaje sanitario, una red de distribución de agua potable, alumbrado público y banquetas para el tránsito peatonal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mejora las condiciones de espacios públicos mediante la rehabilitación, ampliación de vialidades y da continuidad al mantenimiento permanente de calles y avenidas en San Andrés Cholula.

