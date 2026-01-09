Anuncian “Mega Jornada de Salud” en Cuautlancingo

Para brindar servicios de salud de calidad a los ciudadanos de Cuautlancingo, Omar Muñoz, presidente municipal, anunció la “Mega Jornada de Salud” que se realizará el 29 de enero en la explanada municipal, en conjunto con la Secretaría de Salud del gobierno del estado y el IMSS-BIENESTAR.

El edil expresó que la demarcación fue una de las primeras en ser seleccionadas para llevar a cabo este gran programa de prevención y agradeció al gobernador Alejandro Armenta por generar estos espacios a favor de Puebla y Cuautlancingo.

“Tenemos una meta muy alta de redignificar los servicios de salud a través de estos programas y políticas públicas que bajan desde el estado hasta nuestro municipio”, señaló.

La jornada comenzará a las 8:00 a.m., siendo totalmente abierta a toda la población, independientemente de la institución de salud a la que se esté adscrita.

Los servicios que se brindarán son:

Quirófano itinerante.

Oncología

Pediatría

Ginecología

Ortopedia

Medicina general

Salud reproductiva para mujeres

Vasectomía

Salpingoplastia

Salud bucal

Zoonosis

Y muchos más que se estarán dando a conocer más adelante.

Si se detectara algún problema que requiera una atención especializada, se canalizará al paciente a la institución adecuada para una atención oportuna.

Los requisitos que deberá presentar la ciudadanía para acceder a esta jornada son copia de la CURP y de la credencial de elector, y para las personas que no estén afiliadas a ninguna institución, se estará realizando su afiliación al IMSS-Bienestar.

Omar Muñoz invitó a los habitantes a estar pendientes de las redes sociales oficiales para conocer más detalles de esta megajornada de salud y a aprovechar estos servicios que se brindarán en beneficio de todos los ciudadanos, tanto de la cabecera como de las inspectorías y juntas auxiliares.

Te recomendamos: