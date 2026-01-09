Reparten juguetes en cabecera y juntas auxiliares de Texmelucan

En el marco de las celebraciones por el Día de Reyes, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez y la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, realizaron la entrega masiva de juguetes en la cabecera municipal y las 11 juntas auxiliares.

Más de 5 mil niñas y niños de la cabecera municipal y sus 11 Juntas Auxiliares recibieron un momento de alegría y sonrisas con la entrega de juguetes con motivo de la celebración del Día de Reyes.

La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, recorrió el municipio para llevar un momento de alegría a los pequeños para entregarles un presente.

Cabe señalar que en las 11 juntas auxiliares se entregaron juguetes en coordinación con la Delegación del Sistema Estatal DIF a cargo de Estanislao Álvarez Blancas en representación de la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF, Cecilia Arellano Pérez.

Con estas acciones, el Sistema Estatal y Municipal DIF reafirman su compromiso con el bienestar de las y los niños texmeluquenses, construyendo entornos más felices y justos para las futuras generaciones.

