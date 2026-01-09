MariElise Budib entrega regalos a usuarias y usuarios del CMERI

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, se mantiene cerca de las y los poblanos, con el propósito de seguir llevando sonrisas a las y los usuarios de los distintos espacios donde el DIF Puebla Capital brinda atención.

La presidenta del Patronato, MariElise Budib, realizó la entrega de regalos a 29 beneficiarias y beneficiarios del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI).

Durante el evento, las familias asistentes también disfrutaron de la tradicional partida de Rosca de Reyes, compartiendo este emblemático pan como cierre de las festividades.

Con estas acciones, MariElise Budib y el alcalde Pepe Chedraui refrendan su compromiso con la niñez poblana, así como con el fomento de actividades que preservan las tradiciones, generan ilusión y alegría, y fortalecen la unión familiar.

