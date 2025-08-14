Gobierno de Puebla inaugura Clúster de Cultura y Arte

Por amor al talento y a la riqueza cultural de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta inauguró el Clúster del Ecosistema de Cultura y Arte del Estado, un nuevo organismo colaborativo que busca promover la paz, la creación artística y el patrimonio poblano para garantizar su desarrollo y presencia internacional.

Durante el lanzamiento, la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, destacó que el clúster tiene como misión proteger, documentar y restaurar el patrimonio tangible e intangible del estado, así como difundir la riqueza cultural, artística, artesanal, gastronómica e histórica de Puebla a nivel global.

Esta iniciativa contempla alianzas estratégicas con las secretarías de Desarrollo Económico y Trabajo, Arte y Cultura, Desarrollo Turístico, de las Mujeres, Infraestructura, Agricultura y Desarrollo Rural, y con los municipios poblanos, para generar acciones transversales que fortalezcan redes de colaboración entre todos los actores del ecosistema cultural y artístico.

Bajo estos ejes, se impulsarán proyectos de alto impacto, se impulsará la profesionalización y visibilidad del trabajo artístico, se preservará el legado cultural, y se facilitarán canales de distribución y venta de productos y servicios, con el objetivo de convertir a Puebla en un faro de creatividad, tradición e innovación, Por Amor a Puebla.

Te recomendamos: