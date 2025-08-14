James Gunn confirma secuela y saga para “Superman”

Tras el exitoso reinicio del DCU con “Superman” de James Gunn, el director declaró que ya tiene listo el camino para el futuro del Hombre de Acero, el cual contará con su propia saga cinematográfica.

En medio del estreno de la segunda temporada de “Peacemaker”, afirmó que terminó el plan para lo que llama la “Saga de Superman”, un proyecto que guiará el rumbo del nuevo universo DC.

Gunn indicó que la serie “Peacemaker” es clave de este universo, debido a que conecta directamente con “Superman” y preparará el terreno para lo que sigue en el DCU.

Asimismo, señaló que esta nueva temporada está dirigida a un público adulto y será fundamental para la configuración futura del universo.

Por su parte, el actor David Corenswet, intérprete de Clark Kent, reveló que su contrato incluye la posibilidad de participar en más proyectos del personaje luego del estreno de la película de 2025.

La segunda temporada de “Peacemaker” se estrenará en HBO Max el 21 de agosto, y “Superman” llegará a streaming este 15 de agosto en Estados Unidos y el 26 en México.

