México hace “lo que le decimos que haga”, asegura Trump

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves en la Oficina Oval que el gobierno de México hace “lo que le decimos que haga”.

Señaló que lo mismo sucede con Canadá, ya que Estados Unidos tiene fronteras al norte y al sur que “antes eran horribles”, pero que hoy en día algunos consideran “un milagro”.

De igual modo, reiteró que su administración está cerrando las fronteras y que todo el mundo respeta a Estados Unidos de nuevo. “Ellos realmente respetan este país de nuevo… ahora saben que significa mucho”, agregó.

El magnate volvió a comparar su gestión con la del expresidente Joe Biden, señalando que mientras él “siempre solicitaba una legislación” para regular los cruces fronterizos, ahora logró resultados sin necesidad de leyes nuevas.

Afirmó que en los últimos tres meses no ha habido cruces ilegales y recordó que el año pasado ingresaron millones de personas, incluyendo drogadictos, miembros de pandillas y traficantes de drogas.

