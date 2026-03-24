Zacatlán imparte plática ambiental a estudiantes del Bachillerato Baudelio Serafín

El Gobierno Municipal de Zacatlán, a través de la Dirección de Medio Ambiente, impartió una plática a alumnas y alumnos del Bachillerato Turno Vespertino Baudelio Serafín Sosa con el objetivo de sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre las principales problemáticas ambientales que enfrenta el municipio.

Durante la sesión, se abordaron temas como la huella ambiental, el impacto de las acciones humanas en el entorno y las líneas de acción y estrategias implementadas por la administración municipal para atender estos retos.

Se invitó a las y los estudiantes a sumarse activamente con iniciativas y acciones responsables que contribuyan al cuidado y preservación del medio ambiente.

La Dirección de Medio Ambiente reiteró su compromiso de seguir impulsando la educación ambiental como herramienta fundamental para generar conciencia y construir una comunidad más responsable y sostenible: “Cuidar nuestro entorno es tarea de todas y todos”, señaló.

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