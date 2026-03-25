Puebla capital entrega fuentes rehabilitadas en Parque de las Letras

Con el compromiso de seguir recuperando espacios públicos y fortalecer la convivencia familiar, a través de la estrategia Fuentes que Brillan, el Gobierno del presidente municipal, Pepe Chedraui, entregó las fuentes ubicadas en el Parque de las Letras, Alfabetización 1 y 2, las cuales recibieron mantenimiento integral para que su funcionamiento sea adecuado.

Los trabajos contemplaron la rehabilitación del sistema eléctrico e hidráulico, se realizó la sustitución de una bomba, además de trabajos de pintura general e instalación de luminarias con mezcla de colores, que permiten una iluminación moderna y atractiva durante las noches.

De la misma manera, la Secretaría de Servicios Públicos realizó acciones de poda, chapeo, pintura al mobiliario urbano, barrido y retiro de basura vegetal, acciones que mejoran tanto la operación como la imagen del espacio público.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que estas intervenciones reflejan el empeño de la administración del alcalde Pepe Chedraui por brindar beneficios reales a la población, apostando por la recuperación de espacios que generan entornos más seguros y agradables para las familias, garantizando su bienestar.

“Es importante para que nuevamente volvamos a recuperar estos espacios públicos que nuestro presidente municipal tiene muy presente y que además todos los días nos da la indicación que los tomemos en cuenta”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de mantener parques y espacios públicos en óptimas condiciones, entendiendo que cuando un lugar se cuida y se ilumina, también se impulsa la apropiación ciudadana, el bienestar comunitario y el fortalecimiento de una capital más equitativa.

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