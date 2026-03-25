Sentencian a hombre por violación y violencia familiar en Huejotzingo

Como resultado de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Iván N., de 25 años, por su responsabilidad en los delitos de violación agravada y violencia familiar, en agravio de una adolescente, hechos acontecidos en el municipio de Huejotzingo.

De los antecedentes del caso se desprende que el 24 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 20:00 horas, la víctima se encontraba afuera de su domicilio cuando el hoy sentenciado la llevó por la fuerza a una habitación, donde la agredió sexualmente, provocando que posteriormente resultara embarazada.

Asimismo, el 10 de julio de 2020, el imputado incurrió en actos de violencia familiar en contra de la víctima en el mismo domicilio.

Derivado del proceso penal, el 17 de marzo de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 58 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 22 mil 762 pesos, así como amonestación y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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