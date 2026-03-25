San Pedro Cholula presenta proyectos en el COPLADEMUN 2026

Con el objetivo de brindar certeza a las acciones realizadas durante 2025 en materia de seguridad, infraestructura y bienestar social, así como a los techos financieros y proyectos contemplados para 2026, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula llevó a cabo la Primera Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2026, en el Teatro Ciudad Sagrada.

La sesión fue encabezada por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, con la presencia de Juan Manuel Mendiola García, subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado de Puebla, así como de regidoras y regidores, el síndico municipal, el secretario general y las y los integrantes del COPLADEMUN.

Durante la reunión, se expusieron las acciones realizadas en 2025 en los rubros de seguridad, infraestructura y bienestar social, destacando los avances y resultados alcanzados en beneficio de la ciudadanía.

En materia de seguridad, se informó que durante 2025 se adquirió equipo táctico, material administrativo, se fortaleció la capacitación de las y los elementos de la corporación y se realizó la compra de 29 unidades vehiculares.

En infraestructura, se ejecutaron 25 obras públicas tanto en la cabecera municipal como en juntas auxiliares, contribuyendo al desarrollo urbano y a la mejora de la movilidad.

Por su parte, en el rubro de bienestar, se reportó que el 100 por ciento de los programas y las 3 mil 600 acciones implementadas por la Secretaría fueron concluidas de manera satisfactoria.

En su mensaje, la presidenta municipal, reafirmó el compromiso de su administración con los planes de trabajo coordinados con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Alejandro Armenta, con el objetivo de garantizar bienestar y un mejor futuro para las y los habitantes de San Pedro Cholula.

Asimismo, destacó que los proyectos presentados para 2026 forman parte de un primer paquete, ya que se continuarán realizando estudios y evaluaciones para una adecuada distribución de los recursos, siempre con base en el acercamiento con las y los presidentes de las juntas auxiliares, así como en las propuestas ciudadanas recabadas a través del programa “Miércoles del Pueblo”.

En su intervención, el subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado, Juan Manuel Mendiola García, reconoció el trabajo realizado por la administración municipal y el COPLADEMUN, subrayando que tanto el estado como la federación tienen conocimiento de los resultados alcanzados en favor de la población.

En cuanto a la planeación para 2026, se informó que, a través de los recursos del Ramo General 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se contemplan diversas acciones prioritarias.

En materia de seguridad, se proyectan nueve acciones, entre las que destacan la adquisición de más unidades, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y un incremento del 10 por ciento en los salarios de las y los elementos policiales.

En infraestructura, se prevé la ejecución de 10 obras públicas prioritarias enfocadas en la movilidad, que beneficiarán a barrios, juntas auxiliares y espacios educativos. Estos proyectos forman parte de un primer paquete que continuará ampliándose conforme a las necesidades detectadas.

En el rubro de bienestar social, se contemplan acciones orientadas al fortalecimiento de la cobertura de servicios básicos y al mejoramiento de vivienda para la población en situación vulnerable que habita en zonas prioritarias.

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