Baja 9% la incidencia delictiva en San Andrés Cholula durante julio

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres, informó que los delitos del fuero común continúan a la baja. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante julio de 2025 se registró una disminución del 9% en las carpetas de investigación iniciadas por estos delitos, en comparación con junio del mismo año.

Este resultado es atribuible al esfuerzo coordinado que forma parte de la estrategia Contigo Construimos Seguridad. En esta iniciativa participan la Policía Municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes realizan patrullajes permanentes en la cabecera municipal, inspectorías, juntas auxiliares y la Delegación Atlixcáyotl.

Entre los principales indicadores de esta disminución se destacan: robo de vehículo, con una baja del 37%; robo a casa habitación, con una disminución del 50%; robo a negocio, con un decremento del 57%; robo a transeúnte, con una disminución del 25%; robo en transporte individual, con una disminución del 37%; robo a transportista, con una baja del 50%; hostigamiento sexual, con una baja del 100%; y extorsión, con un decremento del 100%.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las acciones preventivas, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad de todas las familias que viven y visitan San Andrés Cholula.