Celebran a adultos mayores con el primer Vive Danzón 2025

El Vive Danzón 2025, organizado por el Gobierno de la Ciudad y el Sistema DIF Municipal, se celebró en el zócalo de Puebla, rindiendo homenaje a los adultos mayores. El evento tuvo lugar el 31 de agosto de 2025 y reunió a cientos de personas para disfrutar de música y baile.

El presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó la participación de las parejas de adultos mayores, agradeciendo su contribución a la cultura y vitalidad de Puebla. “Mi agradecimiento eterno y muchas felicidades a todas y a todos por esta gran demostración de un baile tan bonito”, expresó.

La presidenta del Patronato del DIF Municipal, MariElise Budib, enfatizó la importancia de promover espacios de convivencia para el bienestar emocional de los adultos mayores. “El Vive Danzón no solo es un espacio para bailar, es también una celebración de vida y alegría“, comentó.

Las parejas participantes bailaron durante más de dos horas, acompañados por la Banda Sinfónica Municipal. Un jurado evaluó aspectos como vestimenta y técnica, definiendo a los ganadores tras tres rondas emocionantes. El primer lugar fue para Etelvina del Socorro Jara Cabo y José Gerardo Sánchez Molina.

Los ganadores recibieron premios como pantallas y bocinas. Además, todos los concursantes fueron reconocidos y recibieron despensas gracias a Grupo Gran Bodega, patrocinador del evento.

Enrique Rivera Salinas, director ejecutivo de Grupo Gran Bodega, destacó la importancia de recuperar tradiciones culturales como el danzón. “Hoy me llena de alegría que podamos fortalecer esa tradición”, afirmó.

El Vive Danzón 2025 reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de construir una Puebla incluyente, ofreciendo oportunidades para todas las etapas de la vida.