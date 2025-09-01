Más de 8 mil personas participan en Vía Recreativa Metropolitana

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla llevó a cabo con éxito la Vía Recreativa Metropolitana, dedicada al “Mes de los Abuelos”, el 31 de agosto, donde participaron 8 mil 231 personas.

De 7:00 a 13:00 horas, familias poblanas disfrutaron de un circuito desde La Paz hasta el distribuidor Cholula, en un ambiente libre de vehículos motorizados, promoviendo la convivencia intergeneracional.

Se instalaron nueve estaciones de servicio que ofrecieron hidratación, actividades recreativas y servicios para los asistentes. Las dinámicas incluyeron clases de patines, exhibiciones de break dance, sala de lectura, adopción de perros, vacunación antirrábica y juegos infantiles.

La participación de diversas dependencias estatales enriqueció la experiencia, ofreciendo actividades para todas las edades y reforzando los valores de inclusión, equidad y salud comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su compromiso de impulsar una movilidad más segura, sustentable y humana.