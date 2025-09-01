Intensifican bacheo en zonas escolares de Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezada por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, ha intensificado el mantenimiento vial en zonas escolares a través de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad y movilidad de estudiantes, docentes y padres de familia.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, explicó que la estrategia se centra en rehabilitar los circuitos viales que conectan con escuelas de todos los niveles educativos. “Por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, estamos intensificando las acciones de nuestro programa de bacheo en puntos críticos que durante años presentaron deterioro”, afirmó Aysa.

Hasta el momento, se han intervenido diversas vialidades en juntas auxiliares y colonias del municipio, beneficiando a cientos de estudiantes que transitan diariamente por estas áreas. “Nuestro programa de bacheo municipal atiende calles y avenidas en inmediaciones de planteles educativos, hospitales y comercios”, agregó el funcionario.

La Campaña Capitalina Bacheando Puebla continuará con intervenciones progresivas en otros puntos de la ciudad, basándose en diagnósticos técnicos y solicitudes ciudadanas. Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la mejora de la infraestructura vial y la educación, beneficiando a la comunidad escolar y la conectividad entre planteles educativos.