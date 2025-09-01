Puebla ilumina el Centro Histórico por Fiestas Patrias 2025

El encendido oficial de las luces conmemorativas de las Fiestas Patrias 2025 iluminó Puebla, llenando de alegría calles y plazas con destellos tricolores. La ceremonia fue encabezada por José Luis García Parra, en representación del gobernador Alejandro Armenta, y el alcalde Pepe Chedraui Budib.

García Parra anunció diversas actividades para los poblanos y visitantes durante estas fechas significativas. “Ya les compartiremos a detalle muy pronto todas las actividades que se han organizado para ustedes”, afirmó, resaltando la emoción de iniciar estas celebraciones.

El presidente municipal, Pepe Chedraui, junto a MariElise Budib, presidenta del SMDF, destacó que este septiembre será un mes de fiesta, paz y armonía. “Sin duda, una fiesta muy bonita para Puebla, para México y para todas y todos los poblanos”, agregó.

La iluminación de este año incluye figuras representativas de héroes de la Independencia como Miguel Hidalgo y José María Morelos, además de símbolos nacionales. La Secretaría de Servicios Públicos instaló más de 2 mil 400 piezas luminosas LED en puntos estratégicos como el Palacio Municipal y el Boulevard 5 de Mayo.

El alcalde Chedraui reafirmó su compromiso de preservar las tradiciones y mantener los espacios públicos en óptimas condiciones. El encendido de luces es un símbolo de unidad y esperanza, reflejando el espíritu de una capital que avanza con firmeza hacia su futuro.

El evento también contó con la presencia de Laura Artemisa, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y Rodolfo Huerta, en representación del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar.