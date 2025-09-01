A sus 72 años, José Luis cumple su sueño estudiando en la BUAP

José Luis Salazar Ávila, de 72 años, cursa el séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas en el Complejo Regional Sur de la BUAP, en Tehuacán. Su interés por aprender y adquirir recursos para escribir en medios de comunicación lo impulsa.

Originario de Oaxaca, llegó a Tehuacán a los 6 años y trabajó en varios oficios, incluyendo comerciante, mesero y taxista. Su deseo de concluir la primaria y secundaria lo llevó a estudiar en la escuela nocturna.

En Tehuacán, nació su interés por el periodismo, comenzando como corresponsal en medios locales, enfocado en el cambio climático. Su dedicación le permitió capacitarse y participar en cumbres internacionales.

La pandemia interrumpió su trabajo, pero le dio tiempo para concluir la preparatoria en un sistema abierto. Posteriormente, ingresó a la BUAP, donde cursa Ciencias Políticas con un promedio de 9.27.

“Me preparé junto con mi hijo para el examen, y poco antes de hacer la prueba me llegó un correo avisándome que tenía pase directo. Desde entonces ha sido toda una aventura estar en la universidad”, comentó Salazar.

Él se siente motivado por el conocimiento adquirido en las aulas y el apoyo de su familia. Cuatro de sus hijos se han formado en la BUAP en diversas carreras, incluyendo Comunicación y Psicología.

“No es lo mismo tener una formación académica; eso me motiva a seguir adelante, a pesar de la brecha generacional con mis compañeros”, añadió. Salazar planea continuar su ejercicio periodístico desde la perspectiva de un politólogo.

Además, entrena box para mantener su cuerpo y espíritu jóvenes. La universidad le ha inyectado vida y deseos de alcanzar otros sueños.