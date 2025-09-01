Puebla celebra el mes patrio con más de 2 mil 400 luces conmemorativas

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib con el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, encendieron la iluminación del mes patrio en el Palacio Municipal y el zócalo de la ciudad.

En compañía de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib, así como la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García, y el resto de su gabinete municipal, el edil deseó que el mes patrio sea espectacular.

“Que este septiembre sea espectacular, lleno de fiesta, de paz y armonía y sin duda de una fiesta muy bonita para Puebla y para México”, expresó el edil.

#Puebla 🇲🇽🗣️ El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, enciende la iluminación del mes patrio en el Palacio Municipal, acompañado del jefe de Gabinete estatal, José Luis García Parra.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/kzjaZcjqNV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 1, 2025

Por su parte, García Parra resaltó que este mes se celebra el orgullo de ser mexicanos, así como el primer año de gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy con todas estas familias reunidas aquí, nos da mucha emoción, iniciar y además convocar que somos un pueblo fuerte, unido y orgulloso de su historia”, expresó.

El primer cuadro de la ciudad estará iluminado con más de 2 mil 400 piezas luminosas LED conmemorativas, las cuales abarca figuras de personajes icónicos de la Independencia de México como: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y Josefa Ortiz de Domínguez.

También habrá cortinas de luces RGB multicolores y elementos alusivos a esta gesta heroica como el águila, la bandera nacional, entre otros de color verde, blanco y rojo.

Desde este domingo, las familias comenzaron a disfrutar de la iluminación patria, ubicada en el zócalo de Puebla.

#Puebla 🇲🇽 "Que este septiembre sea espectacular, lleno de fiesta, de paz y armonía y sin duda de una fiesta muy bonita para Puebla y para México", expresó el edil Pepe Chedraui momento antes del encendido.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/KaUbRuwajD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 1, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: