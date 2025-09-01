Hombre es asesinado a disparos en San Martín Texmelucan

Un hombre fue encontrado sin vida y con al menos dos disparos de arma de fuego en la cabeza en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, acto que se presume, estaría relacionado con un ajuste de cuentas.

La tarde de este domingo, ciudadanos de la mencionada junta auxiliar llamaron a emergencias e informaron que en la calle Lázaro Cárdenas había un hombre tirado en suelo con visibles lesiones.

Según los reportes, el hoy occiso viajaba en una motocicleta cuando fue atacado por sus asesinos, quienes aparentemente viajaban en otro vehículo, el cual utilizaron para escapar de la escena.

Los paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y Policías de San Martín Texmelucan llegaron a la escena del crimen, cercana a un campo de futbol donde confirmaron el deceso y acordonaron el perímetro.

Posterior a ello, la Fiscalía inició las investigaciones de ley y el levantamiento de cadáver. No se reveló su identidad, pero trascendió que podría ser miembro de una banda delictiva, por lo que presume un ajuste de cuentas.

#ConexiónVial 🎥 Un motociclista fue asesinado de varios balazos en la cabeza en San Martín Texmelucan, cerca de los campos de fútbol de la calle Lázaro Cárdenas.



La policía acordonó la zona y la FGE busca a los responsables, mientras se realiza el levantamiento de cadáver de… pic.twitter.com/RXoqY289d8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 1, 2025

Te recomendamos: