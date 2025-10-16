Senado aprueba modificaciones clave a la Ley de Amparo

El Senado de la República aprobó este miércoles las reformas a la Ley de Amparo con 83 votos a favor y 38 en contra en lo general, y 81 votos a favor con 37 en contra en lo particular, luego de recibir la minuta de la Cámara de Diputados.

La reforma establece el juicio de amparo en línea mediante el uso de tecnologías de la información, garantiza el interés legítimo individual y colectivo, y mantiene sanciones para servidores públicos que incumplan resoluciones jurisdiccionales.

En materia fiscal, se definen las formas de garantía para obtener suspensiones en amparos sobre créditos fiscales. El artículo tercero transitorio establece que los asuntos en trámite continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes.

Las comisiones de San Lázaro anticiparon que presentarán propuestas de modificación recogidas en audiencias públicas, incluida una reforma al artículo tercero transitorio sobre retroactividad.

Con esta aprobación, la reforma fue turnada al Poder Ejecutivo para su promulgación definitiva con el objetivo de modernizar el juicio de amparo y fortalecer el acceso a la justicia para los mexicanos.

