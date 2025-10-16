Zacatlán retira derrumbes y entrega apoyos tras lluvias

El Consejo Permanente de Protección Civil y Seguridad Ciudadana de Zacatlán sigue con los trabajos tras las lluvias a consecuencia de la depresión tropical generada en días pasados.

Ante esa situación, este día se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Retiro de derrumbes parciales en el tramo carretero Cuacuila-Santa Cruz Buena Vista.

Retiro de derrumbes parciales en San Miguel Tenango.

Retiro de derrumbes parciales en tramo carretero Cuacuilco-Tulimán.

Trabajos con Coordinación de Protección Civil del Estado y Secretaría de Bienestar del Estado, para la entrega de apoyos a viviendas afectadas por las fuertes precipitaciones en las comunidades de San Miguel Tenango, Yehuala, Poxcuatzingo y Xonotla.

Los apoyos consisten en:

Colchonetas

Cobijas

Despensas

Kit de aseo personal.

