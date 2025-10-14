Texmelucan recibe exposición internacional de calaveritas monumentales

San Martín Texmelucan se prepara para recibir el proyecto internacional “Me lleva la huesuda”, una exposición itinerante de calaveritas monumentales que este año celebra su 12.ª edición, la cual contará con el talento de un grupo de artistas destacados del municipio.

La participación de los artistas texmeluquenses se da con el apoyo del sector empresarial para costear el lienzo monumental, además del respaldo de Israel Maldonado, director de “Me lleva la huesuda”.

La calaverita personalizada, creación de Sandy Melissa Juárez Solís, Mario Alberto Hernández, Mayra Dánae de la Luz Pérez, Guillermo Zaragoza Macías y sus estudiantes Diego A. y Ángel Santiago Álvarez Solís, se presentará en el evento “Almas”, los días 25 y 26 de octubre en el Zócalo de Texmelucan, junto a otras cinco piezas monumentales de “Me lleva la huesuda”.

El Gobierno Municipal de Texmelucan y la Dirección de Turismo y Cultura demuestran su compromiso con la cultura, el arte y la promoción del talento local en escenarios de alcance internacional.

El evento iniciará el próximo 25 de octubre en el zócalo de San Martín Texmelucan, donde, además de la exposición de arte, también habrá presentaciones musicales y espacios para que el público aprecie las obras, sumándose a las festividades que el Gobierno Municipal organizará con motivo del Día de Muertos.

