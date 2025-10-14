Recaudan más de 1 mdp para bomberos y servicios prehospitalarios de Texmelucan

El presidente municipal de Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, en conjunto con la Regidora de Protección Civil, Marie Astrid Tame Macías, entregaron de manera simbólica los cheques correspondientes al monto recaudado en la Primera Colecta Municipal a favor de Bomberos y Servicios Prehospitalarios, que asciende a un millón 057 mil 022 pesos.

Gracias a esta iniciativa presentada por la Regidora de Protección Civil, Astrid Tame, se recaudó la cantidad de 528 mil 511 pesos, con aportaciones de la ciudadanía, sectores, empresas, comerciantes, líderes, entre otros; por su parte, el alcalde se comprometió a sumar por cada peso de la ciudadanía otro peso, logrando en total más de un millón de pesos.

El edil Juan Manuel Alonso reiteró que el recurso será invertido para cubrir las necesidades del heroico cuerpo de bomberos y servicios prehospitalarios que día con día lucha para salvar vidas.

Todo esto fue posible gracias a la disposición del personal que de manera incansable se dio a la tarea de recolectar apoyo a través de 200 botes; cabe recordar que esta coleta se realizó del 23 de agosto al 21 de septiembre.

Finalmente, el presidente Juan Manuel Alonso agradeció la participación de quienes se sumaron e invitó a los texmeluquenses a seguir formando parte de las soluciones de los problemas que enfrenta el municipio, al tiempo de comprometerse a trabajar para mejorar las condiciones, prestaciones e instalaciones del personal de bomberos y servicios prehospitalarios.

