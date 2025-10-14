Aprehenden a presunto responsable de doble homicidio en el mercado Morelos

La Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo de las Secretarías de Marina (SEMAR) y Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Héctor N., quien se encuentra con prisión preventiva tras presuntamente estar implicado en el homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en el centro de la ciudad de Puebla; además, hay otro detenido por un delito diverso, el mismo que también estaría relacionado con estos hechos.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto de 2025 en un local del mercado Morelos, donde dos hombres habrían sido privados de la libertad y posteriormente agredidos físicamente hasta provocarles la muerte. Los cuerpos fueron abandonados en las inmediaciones de la calle 18 Poniente, en la colonia Centro.

El Juez de Control otorgó la orden de aprehensión con base en los datos de prueba aportados, siendo cumplimentada la misma en inmediaciones de la calle 8 Poniente, a la altura del número 114, en la colonia Centro de la ciudad de Puebla.

Durante la audiencia inicial, se formuló imputación y el Juez de Control otorgó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. En próximos días continuará la audiencia, ya que el probable responsable solicitó la duplicidad del término constitucional.

Cabe señalar que, en relación con los mismos hechos, se encuentra bajo investigación otra persona identificada como Jesús N., quien fue asegurado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro de cocaína, metanfetamina y heroína, así como por los delitos de cohecho y portación de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las investigaciones a fin de determinar la participación de cada uno de los detenidos en los delitos que se les atribuyen, además de establecer si existen otros posibles responsables, dar con su paradero y proceder conforme a la ley para llevarlos ante la justicia.

