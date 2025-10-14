Sentencian a 15 años a hombre por tentativa de homicidio en Amalucan

La Fiscalía General del Estado de Puebla presentó elementos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal de Guillermo N., de 38 años de edad, en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de una menor de 7 años. Como resultado, la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria de 15 años y 10 meses de prisión en su contra.

El 16 de noviembre de 2023, el hoy sentenciado interceptó a la menor en inmediaciones del Infonavit Amalucan, del municipio de Puebla, donde la agredió físicamente tomándola por el cuello, intentando privarla de la vida, sin lograrlo, ya que la madre de la víctima pidió ayuda.

